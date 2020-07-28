Новый снайпер из Швеции в "Барысе"? Кто в Казахстане может открыть звезду для КХЛ

Шведский форвард Якоб Лилья
может стать новым именем в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ), если в казахстанском "Барысе"
найдут подход к результативному хоккеисту. О некоторых предпосылках успешности проекта - в материале корреспондента Vesti.kz
.
27-летний форвард, по нашим расчетам, должен занять место на левом краю первой тройки нападения. 35-летний Линус Виделль
станет распасовщиком и дирижером, а 32-летний Мэтт Фрэттин
дополнит трио, играя справа. Вполне рабочий вариант, если все хоккеисты проявят свои лучшие качества.
Канадец доказал, что забивать он в КХЛ умеет, а вот у Лильи должен быть период адаптации. Швед неплохо отыграл в НХЛ, а при поддержке опытного соотечественника Виделля, который умеет выдать умный пас, только от Лильи зависит, заиграет он или провалится.
"Барыс" не так силен, как при Андрее Скабелке
, но Юрий Михайлис
достаточно квалифицирован, чтобы разобраться в ситуации. У шведского дебютанта есть шанс выстрелить, и он обязан за него цепляться, если хочет задержаться в лиге, где тоже можно получить интересный контракт.
Заиграет Лилья? Надеемся, что да, ведь столичный клуб ограничен в ротации, и у него не так много вариантов для достижения результата. Возможно, он не станет вторым Андре Петерссоном
(26+24), который пару сезонов назад устроил дуэль с Фрэттином (28+24), но 25-30 очков от него ожидать можно. Этот результат должен поднять Лилью в топ-5 клубного зачета.
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Добавим, что очередную попытку пробиться в Кубок Гагарина казахстанский "Барыс" во главе с Юрием Михайлисом может начать реализовывать 2 сентября. "Барысу" пришлось отказаться от предсезонных турниров из-за сложной эпидемиологической ситуации в Казахстане, а тренировочный лагерь был сдвинут практически на месяц (вместо 15 июля он начнется 10 августа).
Фото: ХК "Барыс"© (1 и 2)
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