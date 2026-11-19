Защитник молодежной сборной Казахстана Рамазан Каримов после завершения арендного соглашения с "Иртышом" вернулся в алматинский "Кайрат", сообщает корреспондент Vesti.kz.

21-летний левый защитник уже присоединился к "Кайрату" и тренируется вместе с основной группой футболистов. Он не сможет принять участие в оставшихся матчах общего этапа Лиги конференций, поскольку не заявлен на турнир, однако будет работать с основой в режиме тренировок.

Вероятно, в будущем сезоне Каримов останется в "Кайрате", поскольку другой казахстанский защитник этого амплуа Лев Кургин близок к уходу из клуба в связи с истечением срока контракта.

Каримов продуктивно проявил себя в аренде в "Иртыше". На его счету 18 матчей в казахстанской премьер-лиге в минувшем сезоне, один забитый гол и три голевые передачи. Кроме того, защитник являлся частью молодежной сборной Казахстана, за пару лет он сыграл за нее суммарно 12 матчей и забил два гола.

Добавим, что "Кайрат" на данный момент ведет подготовку к матчу четвертого тура общего этапа Лиги конференций против шведского "Мьельбю". Этот матч состоится 26 ноября в Алматы.