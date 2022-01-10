Защитник сборной Казахстана получил приглашение от зарубежного клуба

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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 12:12

Защитник сборной Казахстана по футболу Алибек Касым близок к уходу из петропавловского "Кызыл-Жара", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, "Актобе" сделал предложение "Кызыл-Жару" по переходу 23-летнего игрока. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

Сам Касым получил приглашение от зарубежного клуба, название которого не раскрывается, и рассматривает в первую очередь вариант с отъездом из КПЛ.

В случае если трансфер в зарубежный клуб сорвется, с большей долей вероятности Касым станет игроком "Актобе". 

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Актобе ФК Сборная РК по футболу Кызыл-Жар СК Межсезонье в КПЛ КПЛ Футбольные трансферы


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