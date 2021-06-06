28-летний защитник "Кайрата" и капитан сборной Армении Камо Оганесян может продолжить карьеру в одном из топовых чемпионатов Европы, сообщает KazFootball.kz.

Об этом сообщил известный армянский фотограф Грач Хачатрян в своем Твиттере. Именно он одним из первых сообщил о переходе защитника "Астаны" Вараздата Арояна в испанский "Кадис", выступив в качестве инсайдера относительно дел армянских футболистов.

Контракт Камо Оганесяна с алматинским "Кайратом" действует до декабря 2021 года. В текущем сезоне премьер-лиги армянин сыграл 13 матчей, забил два мяча и отдал голевую передачу.

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