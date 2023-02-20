За две недели до старта чемпионата Казахстана "Кайрат" подписал первого новичка - защитника "Маккаби Хайфа" Офри Арада. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, чем примечательна карьера игрока сборной Израиля и почему он способен заиграть в алматинском клубе.

Арад воспитанник "Маккаби" и провел за клуб 142 матча к 24 годам. Достойный показатель, хотя могло быть и больше, но в сезоне 2022/23 центрбек сыграл лишь четыре игры в чемпионате Израиля.

Если говорить о начале пути футболиста, он дебютировал за основу "Маккаби" в декабре 2018 года, а уже в 2020-м добрался до сборной Израиля. Арад не слишком высокий (182 см) защитник, однако в воздухе он играет неплохо. Но одно из основных качеств центрбека - уверенная игра на мяче и первый пас. В сезонах 19/20 и 20/21 Арад был безусловным игроком основы "Маккаби", завоевав с клубом внутренние чемпионские титулы и выступая в основных стадиях еврокубков.

В частности, Арад играл в квалификации Лиги Европы против "Кайрата" в 2020 году, тогда "Маккаби" прошел алматинцев, а Офри отыграл весь матч. Годом ранее защитник также сталкивался с казахстанским футболом. Он был капитаном молодежной сборной Израиля и выступал против нашей "молодежки" на "Астана Арене", тогда гости победили со счетом 2:1.

Некоторые проблемы Арада начались в 2022 году, его перестали вызывать в сборную Израиля, а затем усугубилась ситуация с игровой практикой в "Маккаби". Центрбек потерял место в основе, его вытеснил француз Дилан Батубинсика. При этом, Араду посчастливилось пару раз выйти в групповом этапе Лиги чемпионов этого сезона. В частности, он выходил на замену в играх с ПСЖ и "Бенфикой".

По данным израильских СМИ "Кайрат" берет Арада на правах аренды до конца сезона. По всем характеристикам израильтянин должен заменить в алматинском клубе Маки Баньяка, который ранее перешел "Нижний Новгород".

Известно, что алматинцы в нынешнее трансферное окно в первую очередь искали как раз центрбека. Арад должен составить пару в обороне вместе с Виктором Васиным и в частности занять позицию левого центрального защитника. Арад прямая замена Баньяку в том числе в финансовом плане, поскольку его ежемесячная зарплата составит 20 тысяч евро, это те же деньги, что получал камерунец. Таким образом, израильский легионер сразу войдет в ТОП самых высокооплачиваемых игроков алматинского клуба вместе с тем же Васиным и Жоао Пауло.

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