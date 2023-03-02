Замена Мудрику? За рубежом оценили трансфер донецкого "Шахтера" из Казахстана

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Сегодня 07:52
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Донецкий "Шахтер" объявил о переходе 18-летнего таджикского полузащитника Хусрава Тоирова из "Атырау", сообщают Vesti.kz. Таджикский тренер Виталий Левченко в интервью FanDay.net оценил новичка украинского клуба.

- Виталий Григорьевич, какие сильные стороны Хусрава Тоирова вы могли бы выделить?

- Сильная сторона у него - дриблинг, он не боится обыгрывать один в один. То есть индивидуальные качества у него сильные. Он играл в молодежной сборной, но не знаю, по какой причине он не поехал на финальную часть чемпионата Азии в Ташкенте. Он представлял казахскую команду "Атырау". Молодой, перспективный футболист. Удар у парня поставленный, идет в дриблинг, лезет, обостряет, в хорошем смысле, настырный паренек.

- В Украине уже ходят разговоры, что это потенциальная замена Мудрику. Насколько Тоиров и Мудрик схожи по стилю?

- Я не думаю, что это замена Мудрику. У Мудрика очень высокая стартовая скорость, плюс хорошая дистанционная скорость. Вместе с тем Мудрик физически выглядит мощнее для своего возраста: была видна его индивидуальная работа над собой. Что касается сравнения, я не думаю, что они похожи по стилю игры, у Тоирова есть свои сильные качества, на которых он будет играть. 

Дай Бог, чтобы у него получилось в донецком "Шахтере", там не так просто себя проявить. Собраны мастеровитые ребята, плюс есть чемпионы мира 1999 года рождения, плюс опытные футболисты. Самое главное - чтобы у Тоирова не закружилась голова, что это "Шахтер" (Донецк). Тем более что клуб может создать хорошие условия, которых у него никогда не было. Из-за этого может закружиться голова, и он может потеряться. Вот за это я переживаю. А так - индивидуально сильный футболист, но сравнивать его с Мудриком ни в коем случае нельзя.

- Какой характер у Тоирова? Он дружелюбный, закрытый, конфликтный?

- По характеру он дружелюбный, у него есть лидерские качества, он по своей натуре лидер. Но опять же, как он будет себя проявлять в новой для себя стране? Украинский футбол очень отличается от таджикского и узбекского футбола, более силовой и атлетичный. Как он будет в этих компонентах проявлять себя в "Шахтере" - это вопрос. Но если он быстро адаптируется и у него пойдет игра, это будет хорошим приобретением для "Шахтера".

Напомним, о переходе Тоирова было объявлено 1 марта. Контракт с ним подписан до 2028 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 300 тысяч евро.

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Атырау ФК Шахтер Донецк Футбольные трансферы

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