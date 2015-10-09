Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 17:55
 

Забивавший в ЛЧ футболист объявил об уходе из "Кайрата"

  Комментарии

Поделиться
Забивавший в ЛЧ футболист объявил об уходе из "Кайрата" ©ФК "Кайрат"

Израильский полузащитник Офри Арад попрощался болельщиками алматинского "Кайрата". У 27-летнего футболиста истёк срок контракта, после чего он получил статус свободного агента и покинул клуб, передают Vesti.kz.

Поделиться

Израильский полузащитник Офри Арад попрощался болельщиками алматинского "Кайрата". У 27-летнего футболиста истёк срок контракта, после чего он получил статус свободного агента и покинул клуб, передают Vesti.kz.

Футболист опубликовал эмоциональное обращение к болельщикам, партнёрам по команде и руководству, подчеркнув, что период в Алматы стал для него особенной частью карьеры.

"Дорогие болельщики "Кайрата". Мне очень тяжело прощаться с командой моего сердца, удивительным городом Алматы и всеми моим друзьям. Благодарю фанатов "Кайрата" за то, что помогли почувствовать мне себя особенным, любимым и ценным", — пишет Арад в социальных сетях.

— "Три года назад я приехал сюда, и вместе с тренерским штабом и руководством мы поставили перед собой задачу вернуть наш клуб туда, где он должен быть. В самом начале всё было непросто, но мы верили в наши идеи и цели. Ко втором году мы выиграли чемпионство, а на третий уже всё взорвалось. Мы завоевали два титула, пробились в Лигу чемпионов, сыграли на лучших аренах и подарили Алматы особенные моменты. Для меня было большой честью надеть капитанскую повязку и представлять клуб, который я так сильно люблю, и всех людей, которые навсегда в моём сердце. Каждый раз, выходя на поле, я отдавал всё, что у меня было. Даже когда был болен или травмирован, я всё равно играл и выкладывался на максимум.

Сейчас у меня смешанные чувства. Есть немного грусти и немного радости. Грустно, потому что я покидаю место, которое было моим домом на протяжении трёх лет и навсегда останется со мной. Радостно, потому что я знаю, что покидаю в хорошем состоянии, именно таким, каким мечтал увидеть его три года назад. Огромное спасибо игрокам, которые прошли со мной этот путь. Спасибо нашим друзьям, которые были рядом с нами каждую минуту, в каждый праздник и каждый момент успеха, и стали нашей семьёй. Спасибо каждому сотруднику клуба.

В завершение хочу сказать большое спасибо Кириллу Кекеру. Он был рядом в самые тяжёлые времена для клуба и сделал всё возможное, чтобы помочь ему подняться на вершину. Именно он привёл меня сюда и поверил в меня. У нас было так много прекрасных разговоров. Ты был отличным тренером, но ещё более замечательным человеком. Ты навсегда останешься в моём сердце", — заключил футболист.


Офри Арад выступал за "Кайрат" с 2023 года и стал одним из ключевых игроков золотой эпохи клуба. Вместе с алматинцами он дважды выиграл чемпионат Казахстана (2024, 2025), завоевал Суперкубок страны в 2025 году и помог команде выйти в основную стадию Лиги чемпионов.

Символичным стало и его последнее появление в жёлто-чёрной форме: в заключительном матче Арад отметился голом в ворота "Интера" на легендарном стадионе "Джузеппе Меацца" (1:2) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Всего за три сезона полузащитник провёл за "Кайрат" 92 матча, забил три гола и отдал 10 результативных передач.

Дастан Сатпаев уделал обладателя "Золотого мяча" и возглавил мировой рейтинг

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
9 января   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Нефтчи Бк
Нефтчи Бк
(Баку)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Нефтчи Бк
Проголосовало 10 человек

Реклама

Живи спортом!