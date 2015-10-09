Забивавший в ЛЧ футболист объявил об уходе из "Кайрата"

Израильский полузащитник Офри Арад попрощался болельщиками алматинского "Кайрата". У 27-летнего футболиста истёк срок контракта, после чего он получил статус свободного агента и покинул клуб, передают Vesti.kz.

Футболист опубликовал эмоциональное обращение к болельщикам, партнёрам по команде и руководству, подчеркнув, что период в Алматы стал для него особенной частью карьеры.

"Дорогие болельщики "Кайрата". Мне очень тяжело прощаться с командой моего сердца, удивительным городом Алматы и всеми моим друзьям. Благодарю фанатов "Кайрата" за то, что помогли почувствовать мне себя особенным, любимым и ценным", — пишет Арад в социальных сетях.

— "Три года назад я приехал сюда, и вместе с тренерским штабом и руководством мы поставили перед собой задачу вернуть наш клуб туда, где он должен быть. В самом начале всё было непросто, но мы верили в наши идеи и цели. Ко втором году мы выиграли чемпионство, а на третий уже всё взорвалось. Мы завоевали два титула, пробились в Лигу чемпионов, сыграли на лучших аренах и подарили Алматы особенные моменты. Для меня было большой честью надеть капитанскую повязку и представлять клуб, который я так сильно люблю, и всех людей, которые навсегда в моём сердце. Каждый раз, выходя на поле, я отдавал всё, что у меня было. Даже когда был болен или травмирован, я всё равно играл и выкладывался на максимум.

Сейчас у меня смешанные чувства. Есть немного грусти и немного радости. Грустно, потому что я покидаю место, которое было моим домом на протяжении трёх лет и навсегда останется со мной. Радостно, потому что я знаю, что покидаю в хорошем состоянии, именно таким, каким мечтал увидеть его три года назад. Огромное спасибо игрокам, которые прошли со мной этот путь. Спасибо нашим друзьям, которые были рядом с нами каждую минуту, в каждый праздник и каждый момент успеха, и стали нашей семьёй. Спасибо каждому сотруднику клуба.

В завершение хочу сказать большое спасибо Кириллу Кекеру. Он был рядом в самые тяжёлые времена для клуба и сделал всё возможное, чтобы помочь ему подняться на вершину. Именно он привёл меня сюда и поверил в меня. У нас было так много прекрасных разговоров. Ты был отличным тренером, но ещё более замечательным человеком. Ты навсегда останешься в моём сердце", — заключил футболист.

Офри Арад выступал за "Кайрат" с 2023 года и стал одним из ключевых игроков золотой эпохи клуба. Вместе с алматинцами он дважды выиграл чемпионат Казахстана (2024, 2025), завоевал Суперкубок страны в 2025 году и помог команде выйти в основную стадию Лиги чемпионов.

Символичным стало и его последнее появление в жёлто-чёрной форме: в заключительном матче Арад отметился голом в ворота "Интера" на легендарном стадионе "Джузеппе Меацца" (1:2) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Всего за три сезона полузащитник провёл за "Кайрат" 92 матча, забил три гола и отдал 10 результативных передач.

