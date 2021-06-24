"Я был в шоке". Алыкулов - об уходе Шпилевского из "Кайрата" и своем трансфере в Германию

Полузащитник "Кайрата" Гулжигит Алыкулов в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал уход Алексея Шпилевского с поста главного тренера алматинского клуба. Также игрок ответил, есть ли вероятность его переезда в Германию вслед за белорусским специалистом.

"Я был в шоке, возникло двоякое чувство, с одной стороны, я рад за него, но с другой - печально, что он ушел. Желаю ему удачи, думаю, у него все получится.

Могу ли играть в Германии под его руководством? Посмотрим, сейчас я не могу ничего сказать", - отметил игрок сборной Кыргызстана.

Добавим, что Алыкулов вышел на замену в прошедшем матче 17-го тура КПЛ против "Каспия" и отметился эффектным голом.

"Кайрат" выиграл третью игру подряд под руководством Кирилла Кекера, который исполняет обязанности главного тренера после ухода Шпилевского. Белорус возглавил немецкий "Эрцгебирге" из второй Бундеслиги.

Алматинский клуб сократил до пяти очков отставание от "Тобола" и "Астаны" (по 38 очков), делящих первое-второе места в КПЛ.

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