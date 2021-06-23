"Кайрат" разгромил "Каспий" в матче с пятью голами и дублем Вагнера Лава и сократил отставание от "Астаны"

"Кайрат" одержал победу над "Каспием" в матче 17-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Сначала на на восьмой минуте отличился Артур Шушеначев. Затем на 25-й он отдал голевой ассист Вагнеру Лаву. А на 71-й бразилец оформил дубль.

Размочил счет Руслан Мингазов, забивший в ворота Стаса Покатилова на 73-й минуте. Но спустя еще 11 минут продолжил разгром соперника Камо Оганесян. А на 90-й точку во встрече поставил Гулжигит Алыкулов, забивший "Каспию" пятый гол.

Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.

"Кайрат" выиграл третий матч подряд под руководством казахстанца Кирилла Кекера, который исполняет обязанности главного тренера после ухода белоруса Алексея Шпилевского.

Одержав победу, алматинский клуб сократил отставание от "Астаны", которая лидирует в КПЛ, на пять очков. На два балла "Кайрат" отстает от идущего вторым "Тобола", костанайцы проведут свой матч 17-го тура позже.

На берегу моря. Появились новые подробности строительства стадиона в Актау

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!