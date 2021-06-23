На берегу моря. Появились новые подробности строительства стадиона в Актау

Как стало известно Vesti.kz, новый стадион в Актау может быть построен на берегу Каспийского моря. Кроме того, появились дополнительные подробности проекта спортивной арены.

По информации источника, под возведение стадиона может быть отдана земля на первой береговой линии Каспийского моря в новом районе Актау.

Данный проект разрабатывался для арены в Восточной Европе, но не был там реализован. В Актау его понадобится адаптировать под местные условия.

Отмечается, что основной стадион задуман как чисто футбольный, без беговых дорожек. Его вместимость планируется на восемь тысяч зрителей. При этом количество посадочных мест может быть увеличено. Но, скорее всего, это не потребуется.

Важной деталью является возведение рядом со стадионом резервного поля с легкоатлетическими дорожками и тренажерного зала. Таким образом, легкоатлеты получат собственный объект для подготовки.

Напомним, ранее появилась информация о планах постройки стадиона в Актау, а в Сети были опубликованы эскизы объекта.

Напомним, актауский "Каспий" принимает соперников на стадионе "Жас-Канат", который вмещает 5000 зрителей.

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Фото: телеграм-канал Yedilov Online

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