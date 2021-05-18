"Я к себе требования никогда не снижал". Почему "Кайрат" отстранил Эсеолу и что будет дальше

После поражения "Кайрата" в Уральске, по информации телеграм-канала "Тень отца Гурмана", нападающий Адеринсола Эсеола был переведен в молодежную команду. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что могло повлиять на такое решение, как форвард переживал статус резервиста в прошлом году и к чему приведет нынешняя ситуация.

"У нас не было разногласий со Шпилевским по ходу прошлого сезона, каждый придерживал амбиции при себе. Как у тренера и футболиста - у нас хорошие отношения. Мы прошли год работы, и в любом процессе между людьми бывают ссоры, но важнее всего, чтобы это в итоге привело к результату. Я к себе требования в "Кайрате" никогда не снижал", - так говорил украинец в интервью Sports True минувшей зимой.

Затем "Кайрат" не продлил контракт с Абатом Аймбетовым и подписал Штрели Мамбу с Хосе Канте, также все чаще в основе стал выходить Артур Шушеначев. Эсеола остался в "Кайрате", поскольку его контракт рассчитан до конца нынешнего года. Но мысли об уходе у игрока точно были, однако, видимо, не возникло предложений или они не устраивали одну из сторон.

Тем не менее по ходу нынешнего сезона из-за разных обстоятельств игровое время Эсеола все же получил, и нельзя сказать, что он выглядел плохо. У форварда сейчас суммарно 257 минут и два забитых мяча. Но есть одна значительная деталь - у Дерина ни одного полного матча, такой фактор будет нервировать любого игрока и особенно столь эмоционального и рефлексирующего, как Эсеола. Когда ты знаешь, что тебя все равно заменят - это создает давление. Очевидно, что среди всех нападающих на данный момент тренерский штаб меньше всего доверяет именно Эсеоле.

Шпилевский должен был понимать, что украинец в статусе запасного - это что-то вроде бомбы замедленного действия. Игрок перетерпел прошлый сезон и внешне нормально воспринял свою роль, на каких-то отрезках помог команде. Но два сезона подряд быть далеко не основным выбором в атаке - это не в характере Эсеолы.

Любопытно, что отстранение игрока произошло после матча с "Акжайыком", где нападающий отыграл лишь 16 минут. Можно ли назвать его главным виновником поражения? Точно нет. Но Эсеола вне основного "Кайрата", и есть ощущение, что, скорее, решение принимало именно руководство. У Шпилевского в таких ситуациях нет значительного влияния, поскольку мы помним ситуацию с Рамазаном Оразовым - он котировал полузащитника, но из-за проблем с контрактом игрока отстранили от команды, несмотря на хорошие отношения футболиста с тренером.

Мы не знаем, что произошло между Эсеолой, тренерским штабом и руководством "Кайрата", но по всем признакам расставание игрока с клубом как никогда близко.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!