"Я не сбегал из "Турана". Игрок с казахстанскими корнями из "Урала" прокомментировал ситуацию с клубом КПЛ

Этнический казах Исламжан Насыров в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, почему он решил покинуть расположение "Турана" и вернуться в российский "Урал", который владеет правами на игрока. Также он поделился впечатлениями от совместной работы с Абатом Аймбетовым и Максимом Фединым, которые ранее находились на просмотре в клубе из Екатеринбурга.

- Исламжан, расскажи по порядку, как возник вариант с "Тураном"?

- Агент предложил мне такой вариант. Он вроде бы связывался с клубом, тренер "Турана" посмотрел меня по Instat и сказал, чтобы приезжал. То есть тренеру я понравился, но было необходимо, чтобы руководство посмотрело, президент в том числе, и после этого они готовы были ответить. Я прилетел в расположение команды 18 февраля в Турцию, тренировался, а вчера у нас была товарищеская игра с "Металлистом" - выиграли 3:2, я забил. После игры я поговорил с агентом, с родителями. Трансферное окно в России закрывается уже 25 февраля, и в итоге решили, что нет смысла уходить в аренду сейчас и следует доиграть сезон в "Урале", а потом дальше думать о будущем. И как раз после той товарищеской игры я зашел к тренеру "Турана", мы поговорили, я сказал, что возвращаюсь в Россию. То есть я не сбегал из клуба, грубо говоря, у меня был просто просмотр и контракт с "Тураном" мы не заключали.

- Ты ведь первую половину сезона достаточно регулярно играл за "Оренбург" в ФНЛ, почему "Урал" вернул тебя из аренды?

- Так решил президент, чтобы я вернулся и доказывал свою состоятельность в основной команде "Урала".

- Был ли к тебе интерес со стороны других команд из Казахстана?

- Не знаю. Мне агент рассказал только про "Туран", что там команда вышла в премьер-лигу, новый стадион построили, город развивается.

- На январском сборе "Урала" ты застал приезд Максима Федина и Абата Аймбетова. Расскажи, какое лично на тебя впечатление они произвели?

- Было видно, что у ребят есть качества, определенный уровень игры - это то, что я увидел, работая вместе с ними. А решение ведь принимал тренер. Но я думаю не случайно, что Аймбетов в итоге перешел в "Крылья Советов".

- Относительно смены паспорта и того, чтобы ты был заигран за сборную Казахстана - с такими предложениями на тебя выходили из КФФ?

- Нет, пока никто не выходил, может быть, в будущем это произойдет.

Напомним, что Насыров родился в России, в Оренбургской области. За "Урал" 22-летний защитник выступает с 2019 года. В начале сезона-2020/21 он ушел в аренду в "Оренбург", где провел 11 матчей в рамках ФНЛ.

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