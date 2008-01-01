"Я не против, можно и 16 команд, но ...". Боранбаев высказал свое мнение о расширении КПЛ

Председатель наблюдательного совета ФК "Кайрат" Кайрат Боранбаев в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал возможное расширение чемпионата Казахстана до 14-ти клубов. Ранее на эту тему высказался президент ПФЛК Олжас Абраев.



"Мы получили информацию, что лигу хотят расширить до 14 команд, только на недавнем заседании ПФЛК. Возможно, это правильно. Но надо посчитать, выгодно это или нет, поскольку это дополнительные финансовые расходы для всех, тем более на фоне сокращения бюджетов команд.

И самое главное - клубы, которые хотят добавить, они финансово готовы к высшему дивизиону? Не получится ли у нас истории, которая произошла с "Иртышом"? Это очень важно.



Я не против расширения, можно и 16 участников сделать, но мы хотели бы, чтобы такие решения принимались в совместном диалоге. На данный момент мы только услышали предложение на заседании ПФЛК, обсуждения не было. Этот вопрос еще далек от финального решения, мы должны его обсудить и не один раз", - отметил Боранбаев.



Напомним, в сезоне-2020 "Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом. "Тобол" занял второе место, а "Астана" - третье. Павлодарский "Иртыш" в начале сезона отказался от выступлений в чемпионате из-за финансовых проблем, а единственным неудачником высшего дивизиона стал "Окжетпес", который вылетел в первую лигу. Во втором по силе дивизионе в своих конференциях победили "Атырау" и "Актобе". Оба клуба вернулись в элиту. По данным инсайдера, чемпиона расширят до 14-ти команд, при этом "Окжетпес" все равно останется в первой лиге.