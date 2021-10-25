"Я не понял, почему они ушли, надо играть до конца". Косович - о победе "Кайрата", демарше "Астаны" и стиле Бердыева

Небойша Косович стал автором победного гола в центральном матче 25-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана "Кайрат" - "Астана" (1:0). После игры хавбек алматинского клуба в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, как оценивает скандальный уход игроков соперника с поля, почему ему импонирует новая схема игры при Курбане Бердыеве и что помешало команде защитить чемпионский титул в этом году.

- Небойша, как ты оцениваешь игру "Кайрата" в прошедшем матче?

- Думаю, мы сыграли хорошо, в каждом матче стараемся играть на сто процентов. Жаль, что произошла такая ситуация в конце первого тайма, когда игроки "Астаны" ушли. Потом матч продолжился, но я вообще не увидел желание у игроков "Астаны", они ведут в борьбу за титул, но у нас было преимущество как в обороне, так и в атаке.

- Находясь на поле и увидев, как игроки "Астаны" уходят, у тебя было объяснение, почему они так решили?

- Я не понял. Это футбол, надо играть до конца, fair-play.

- У тебя не было ощущения, что игра на этом может закончиться?

- Я не знаю, как поступают в таких ситуациях, но думаю, надо было ждать несколько минут. Игроки "Астаны" вернулись, и матч продолжился.

- Ты разговаривал с игроками "Астаны" по этому поводу? Они говорили про судейство?

- Да, чуть-чуть поговорил, я многих там знаю. Еще раз, мне жаль, что подобная ситуация произошла, мы просто хотели играть в футбол, наслаждаться.

- Эта заминка в игре повлияла на ваше состояние во втором тайме?

- Может быть, ведь 20 минут во втором тайме было некоторое преимущество у "Астаны", но в последние 30 минут мы вернули контроль и завершили игру.

- Перед "Астаной" у вас был непростой выезд в Баку, как команда ощущает себя физически и ментально?

- Очень тяжело, ритм большой, до 7 ноября у нас будут еще четыре игры. Но это футбол, надо играть и попробовать применять ротацию, если это возможно.

- Постепенно набирает форму Яцек Гуральски, как ты оцениваешь его нынешнее состояние? Ты наверняка доволен тем, что он вернулся?

- У него была тяжелая травма, он пропустил восемь месяцев, непросто возвращаться после такого. Сейчас он начал играть, я всегда чувствую себя хорошо, когда он страхует меня. Он очень страстный игрок, всегда играет до конца, желаю ему удачи.

- Как ты воспринимаешь новую схему и требования при Курбане Бердыеве?

- В этом сезоне у нас уже третий тренер, это немного тяжело, надо привыкнуть к новому стилю, но, думаю, день за днем мы становимся лучше. Мне нравится эта формация, по ней сейчас играют большие команды в мире, такие как "Челси", "Манчестер Сити".

- Но ведь и сейчас нельзя говорить, что "Кайрат" играет в исключительно оборонительный футбол?

- Надо понять, что тяжело переключаться на новую формацию, мы никогда так не играли. Но по этой схеме можно играть в очень атакующий футбол.

- Если предварительно подводить итоги чемпионата, третье место "Кайрата" - почему так вышло?

- Мне жаль, что мы не защитили титул. Но мы должны до конца бороться за выход в группе Лиги конференций и за победу в Кубке Казахстана - это очень важно.

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport