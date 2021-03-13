"Я не понимаю, почему бригада из Нур-Султана судит наш матч". Шпилевский - об абсурдном удалении и победе на старте КПЛ-2021

Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский прокомментировал победу над "Жетысу" в первом туре чемпионата Казахстана по футболу сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч состоялся в Алматы и завершился победой хозяев со счетом 2:0. Причем оба гола "Кайрат" забил в меньшинстве после удаления Дениса Полякова (49-я минута).

- Алексей Николаевич, поздравляем вас с первой победой!

- Спасибо за поздравление! Да, на самом деле очень важная победа, которая очень тяжело далась. Все видели обстоятельства, во-первых начало сезона, все-таки присутствует еще какое-то волнение. Плюс, мы начинаем сезон в другом статусе - это двойная ответственность. Погодные условия тоже сыграли сегодня роль, поле было очень мягкое. К сожалению продолжается абсурд с удалениями, в начале второго тайма нам дают в очередной раз красную карточку. Я не понимаю, почему судейская бригада из Нур-Султана судит наш матч. В ситуации с Шушеначевым, было видно на видео, что идет не только срыв контратаки, но и футболист просто играет в ногу. Артур получил тяжелую травму, а мы потеряли очень важного игрока. Cудья в этом эпизоде не показал красную карточку, такие решения очень влияют на исход матча.

Мои ребята показали опять сумасшедший менталитет и характер. Они заслуженно одержали победу.

- Насколько серьезная травма у Артура Шушеначева?

- Посмотрим сегодня вечером. У него очень большой и сильный отек, поэтому пока будет бессмысленно делать МРТ. Чисто визуально - это выглядит очень серьезно.