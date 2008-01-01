"Я же не "Красный Крест", чтобы помогать всем". Бекбаев - о жесткости Огая, куртке за миллион и поступке Байсеитова

Капитан "Жетысу" Алмат Бекбаев в новом формате интервью YouTube-каналу Vesti.kz рассказал, за что Дмитрий Огай может выгнать игрока из команды, сможет ли он покормить корову, как в детстве, какая самая дорогая вещь в его гардеробе и чем запомнился Бахтияр Байсеитов перед установкой на один из матчей.



В рамках интервью мы также организовали конкурс, победитель которого получит оригинальную футболку Бекбаева минувшего сезона. Вам необходимо ответить на вопрос, кто, по мнению Алмата, является лучшим казахстанским футболистом с того периода, как страна обрела независимость. Также вам необходимо быть подписчиком нашего канала в YouTube.





