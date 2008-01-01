"Я же не "Красный Крест", чтобы помогать всем". Бекбаев - о жесткости Огая, куртке за миллион и поступке Байсеитова

Необычное интервью с лидером "Жетысу".

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
2
Вчера 14:33

Капитан "Жетысу" Алмат Бекбаев в новом формате интервью YouTube-каналу Vesti.kz рассказал, за что Дмитрий Огай может выгнать игрока из команды, сможет ли он покормить корову, как в детстве, какая самая дорогая вещь в его гардеробе и чем запомнился Бахтияр Байсеитов перед установкой на один из матчей.

В рамках интервью мы также организовали конкурс, победитель которого получит оригинальную футболку Бекбаева минувшего сезона. Вам необходимо ответить на вопрос, кто, по мнению Алмата, является лучшим казахстанским футболистом с того периода, как страна обрела независимость. Также вам необходимо быть подписчиком нашего канала в YouTube.


 

Метки:
Жетысу ФК КПЛ-2020 Сборная РК по футболу
Казахстан(футбол) КПЛ
2
Вчера 14:33
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