"Я буду". Лобжанидзе - о победе "Тобола" над "Астаной" в Суперкубке Казахстана и бомбардирах КПЛ

Нападающий "Тобола" Элгуджа Лобжанидзе провел свой второй официальный матч за костанайский клуб в рамках финала Суперкубка Казахстана. После игры грузинский форвард в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о моменте, когда его команда пропустила в компенсированное время.

- Когда "Астана" забила в конце, ментально сложно было?

- Хорошо, что все закончилось в нашу пользу. Конечно, неприятно, что пропустили, в конце напряженность была. Это были два тяжелых матча для нас. Команда по сезону еще наберет. Вы сами видели, что все выкладывались - это помогло нам, заслужили кубок.

- Как вы думаете, кто будет бороться за звание лучшего бомбардира КПЛ?

- Не знаю, но я буду.

Напомним, "Тобол" обыграл "Астану" в финале и стал победителем Суперкубка Казахстана по футболу. Основное время встречи, которая прошла в Туркестане, завершилась со счетом 1:1. "Тобол" открыл счет на 15-й минуте, отличился Сергей Малый. "Астана" сравняла его на 91-й - со штрафного забил Марин Томасов. В серии пенальти костанайцы выиграли 5:4, у "Астаны" свою попытку не смог реализовать Роман Муртазаев.