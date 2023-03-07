Форвард "Кайрата" Артур Шушеначев вдохновенно начал новый сезон и выглядит одним из фаворитов на место в сборной Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему на игрока сохраняется спрос в Европе и чем он выделяется на фоне коллег.
Как бы ни критиковали Артура за нестабильность и хромающую реализацию, он остается редким нападающим в Казахстане с целым набором разнообразных качеств.
Показательно, что в последний год к форварду "Кайрата" есть перманентный интерес со стороны зарубежных клубов. Только в прошлом году алматинский клуб получал официальные предложения из Польши и России. Был разговор о трансфере, и минувшей зимой, опять же, на игрока выходила команда из Польши. Но "Кайрат", не имея больших ресурсов, предпринял усилия, чтобы сохранить игрока, и в итоге он продлил контракт.
Габариты всегда выделяли Шушеначева, и в то же время его критиковали за не самую изящную технику, хотя в игре низом он достаточно квалифицирован, и тут вопросы болельщиков зачастую были необоснованны.
Выбивая в последние два сезона не меньше десяти голов за год, сейчас Артур выглядит нападающим, заметно прокачавшим несколько навыков. В частности, он стал лучше пользоваться теми же габаритами и чаще вовлечен в игру.
Гол Артура в недавнем матче с "Атырау" состоялся благодаря постепенно приходящему к нему хладнокровию. Отличный гол и в целом приличный матч Шушеначева, в котором он много работал и пытался обострять.
Интересно, что игру и потенциал казахстанского нападающего отметил даже тренер "Атырау" Виталий Жуковский. Он считает, что Артур способен играть в Европе:
В Казахстане много ребят, которые хорошо работают с мячом и на большом уровне могут играть, тот же Шушеначев, например.
Если Шушеначев закрепит хороший старт сезона еще в двух ближайших матчах чемпионата, то его шансы на место в старте сборной Казахстана сильно возрастут. Как мы знаем, со сборной у Артура пока складывается все достаточно средне, и при Адиеве он был едва ли не третьим выбором на позицию.
Но сейчас есть возможность многое изменить. Конкуренты Артура разом выпали из составов своих клубов. В частности, Абат Аймбетов пока проигрывает конкуренцию Дембо Дарбо в "Астане", практически схожая ситуация у Абылайхана Жумабека в "Актобе" и Айбара Жаксылыкова в "Ордабасы".
В итоге именно Шушеначев может подойти к играм сборной против Дании и Словении в наиболее оптимальном состоянии, причем как игровом, так и психологическом (то есть быть уверенным в себе и не утратить кураж, который присутствует у Артура в клубе).
Этот сезон может стать определяющим для Шушеначева, все-таки ему уже 24 года и наступает игровая зрелость, но при этом еще живут мотивация и темперамент. Форварду "Кайрата" пора оправдывать авансы на том уровне, где он, по мнению специалистов, способен играть.
Фото: ФК "Кайрат"©