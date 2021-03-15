Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура" и предлагают принять участие в выборе лучшего гола в рамках первого тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана-2021. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных взятий ворот. Выбрать лучшее из них можно по этой ссылке.
Уаджди Сали ("Каспий")
"Каспий" отобрал очки у "Актобе" в стартовом туре чемпионата. Актаусцы забили первыми. Гол в составе хозяев поля на свой счет записал француз Уаджи Сади, который на 52-й минуте образцово реализовал штрафной.
Асхат Тагыберген ("Тобол")
Кажется, для Тагыбергена нет той дистанции, с которой он не смог бы поразить ворота. Автор лучшего гола 2020 года по версии читателей Vesti.kz в первом туре чемпионата установил окончательный счет в пользу "Тобола" (2:0), пробив на 75-й минуте со штрафного в дальнюю "девятку" ворот "Акжайыка".
Абзал Таубай ("Тараз")
"Кайсар" и "Тараз" выдали самый непредсказуемый матч в первом туре чемпионата. Кызылординцы к 25-й минуте игры вели со счетом 2:0, пока Таубай не отквитал один гол, удачно "поймав" мяч в штрафной хозяев, и не начал камбэк гостей. "Тараз" в итоге выиграл 3:2.
Небойша Косович ("Кайрат")
"Кайрат" был в матче с "Жетысу" в ранге фаворита. Однако алматинцы более часа не могли открыть счет. Лишь на 69-й минуте Косович красивым ударом поразил верхний угол ворот талдыкорганцев.
Абзал Бейсебеков ("Астана")
Капитан "Астаны" в начале второго тайма на 54-й минуте поразил ворота "Турана" ударом пяткой. Впрочем, его гол не позволил столичному клубу одержать победу в тяжелых погодных условиях, но такое взятие ворот однозначно заслуживает отдельного внимания.