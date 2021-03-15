УЕФА обновил клубный рейтинг за последние пять сезонов после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает KazFootball.kz.

Таким образом, на данный момент "Астана" опустилась на 64-е место в клубном рейтинге УЕФА. Прошлой весной астанчане занимали 56-ю позицию.

Алматинский "Кайрат" опустился на одну позицию, по сравнению с прошлым рейтингом занимает 192-е место. С 308-й по 312-ю строчку делят "Кайсар", "Ордабасы", "Тобол", "Иртыш" и "Актобе".

Суммарный клубный рейтинг клубов УЕФА за последние 5 сезонов:

1. "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 129,000.

2. "Барселона" (Барселона, Испания) - 122,000.

3. "Ювентус" (Турин, Италия) - 120,000.

4. "Реал" (Мадрид, Испания) - 119,000.

5. "Атлетико" (Мадрид, Испания) - 115,000.

6. "Манчестер Сити" (Манчестер, Англия) - 112,000.

7. ПСЖ (Париж, Франция) - 109,000.

8. "Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия) - 101,000.

9. "Ливерпуль" (Ливерпуль, Англия) - 99,000.

10. "Севилья" (Севилья, Испания) - 98,000.

37. ЦСКА (Москва, Россия) - 40,000.

64. "Астана" - 22,500.

192. "Кайрат" - 6,000.

308-312. "Кайсар" - 1,500.

308-312. "Ордабасы" - 3,000.

308-312. "Тобол" - 2,500.

308-312. "Иртыш" - 1,500.

308-312. "Актобе" - 0,250.