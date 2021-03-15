УЕФА обновил клубный рейтинг за последние пять сезонов после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает KazFootball.kz.
Таким образом, на данный момент "Астана" опустилась на 64-е место в клубном рейтинге УЕФА. Прошлой весной астанчане занимали 56-ю позицию.
Алматинский "Кайрат" опустился на одну позицию, по сравнению с прошлым рейтингом занимает 192-е место. С 308-й по 312-ю строчку делят "Кайсар", "Ордабасы", "Тобол", "Иртыш" и "Актобе".
Суммарный клубный рейтинг клубов УЕФА за последние 5 сезонов:
1. "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 129,000.
2. "Барселона" (Барселона, Испания) - 122,000.
3. "Ювентус" (Турин, Италия) - 120,000.
4. "Реал" (Мадрид, Испания) - 119,000.
5. "Атлетико" (Мадрид, Испания) - 115,000.
6. "Манчестер Сити" (Манчестер, Англия) - 112,000.
7. ПСЖ (Париж, Франция) - 109,000.
8. "Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия) - 101,000.
9. "Ливерпуль" (Ливерпуль, Англия) - 99,000.
10. "Севилья" (Севилья, Испания) - 98,000.
37. ЦСКА (Москва, Россия) - 40,000.
64. "Астана" - 22,500.
192. "Кайрат" - 6,000.
308-312. "Кайсар" - 1,500.
308-312. "Ордабасы" - 3,000.
308-312. "Тобол" - 2,500.
308-312. "Иртыш" - 1,500.
308-312. "Актобе" - 0,250.