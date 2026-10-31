Вылет и путевки в еврокубки: прямая трансляция заключительного тура КПЛ

Сегодня, 31 октября, в казахстанской футбольной премьер-лиге состоится развязка сезона-2026, сообщают Vesti.kz.

Все восемь матчей последнего 30-го тура начнутся одновременно — в 15:00 по времени Казахстана. Болельщиков ждут не только заключительные игры чемпионата КПЛ, но и борьба за места в еврокубках и сохранение прописки.

В заключительном туре встретятся "Каспий" - "Кызылжар", "Иртыш" - "Ордабасы", "Кайрат" - "Алтай", "Елимай" - "Окжетпес", "Тобол" - "Актобе", "Улытау" - "Атырау", "Женис" - "Кайсар" и "Жетысу" - "Астана".

Напомним, что чемпион сезона уже известен: "Ордабасы" из Шымкента досрочно завоевал золотые медали, оставив позади алматинский "Кайрат". Но борьба в нижней части таблицы еще сохраняет интригу.

Сразу пять клубов рискуют покинуть высший дивизион - это "Кайсар", "Жетысу", "Атырау", "Алтай" и "Иртыш". Две команды по итогам сезона отправятся в Первую лигу. При этом все претенденты на вылет проведут матчи с другими соперниками, поэтому многое будет зависеть от параллельных результатов.

Не менее важная борьба развернется за третье место. "Астана" с 53 очками опережает "Окжетпес", у которого 51 балл. Именно эти команды определят обладателя последней из обсуждаемых путевок в еврокубковую квалификацию. Подробнее о раскладах на решающие матчи можно прочитать тут.

Прямые трансляции матчей 30 тура КПЛ