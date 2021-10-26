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Выходит во втором тайме и усиливает игру. Как Гуральски помогает "Кайрату" после тяжелой травмы

Выходит во втором тайме и усиливает игру. Как Гуральски помогает "Кайрату" после тяжелой травмы
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

В середине октября произошло долгожданное для болельщиков "Кайрата" событие - на поле после долгого отсутствия вернулся Яцек Гуральски. Польский легионер, получив тяжелую травму в начале года, восстанавливался на протяжении практически всего сезона. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как полузащитник "желто-черных" проявил себя в прошедших матчах.

Напомним, в феврале стало известно о разрыве крестообразных связок у Гуральски. Первоначально говорилось о том, что игрок сборной Польши пропустит полгода. Но сроки его восстановления оказались более продолжительными. Полноценно играть легионер алматинского клуба смог лишь через восемь месяцев. 16 октября Гуральски вышел на замену в матче с "Актобе" (2:1).

Через пять дней полузащитник принял участие в поединке Лиги конференций против "Карабаха" (1:2). В Баку поляк также появился на поле, заменив партнера. Наконец, в недавнем матче с "Астаной" (1:0), он также начал встречу на скамейке запасных, появившись на поле во втором тайме.

В предыдущем сезоне поляк сыграл значительную роль в чемпионстве "Кайрата". В этом году его отсутствие сказалось на результатах алматинцев. Безусловно, в текущей форме трудно ждать от Гуральски существенного вклада в турнирные свершения "желто-черных", тем более что чемпионство было проиграно досрочно, а в еврокубках и Кубке Казахстана алматинцы с разной долей успешности справлялись без него.

Что касается появления Гуральски в прошедших поединках, то в каждом из них он сумел войти в игру. С "Актобе" он провел 34 минуты, нанес один удар и два раза сфолил. Как минимум, поляк не испортил действий "Кайрата".

В игре с "Карабахом" легионер алматинского клуба получил 20 минут. К этому моменту "желто-черные" вели со счетом 1:0, но давление азербайджанского клуба сработало и "Кайрат" пропустил дважды, упустив победу.

Наконец, в игре с "Астаной" Гуральски вышел на поле на полчаса. За это время он успел заработать на себе один фол, отдал 12 передач - все оказались точными, а также выиграл 50 процентов единоборств. Самое главное, поляк уплотнил центральную зону, сковав и без того не самую креативную в этот день полузащиту столичного клуба.

В предстоящих матчах Гуральски очевидно должен помочь "Кайрату". Курбан Бердыев ждал возвращения своего лидера.

Напомним, алматинцы досрочно стали обладателями бронзовых наград КПЛ-2021. В последнем туре, который пройдет 30 октября, "Кайрат" сыграет на выезде с "Жетысу". 27 октября "желто-черные" проведут ответную встречу 1/4 финала Кубка Казахстана против "Кайсара". В первой встрече команда Бердыева выиграла 3:0. А в Лиге конференций единственный представитель Казахстана в еврокубках 4 ноября примет "Карабах".

В случае успеха в матче с "Кайсаром" алматинцев в ноябре ждут полуфинальные поединки за Кубок страны с "Астаной". Кроме того, помимо встречи с "Карабахом", подопечные Бердыева сыграют в конце следующего месяца на своем поле с "Базелем", а в декабре проведут на выезде заключительный поединок групповой стадии Лиги конференции с кипрской "Омонией".

Фото: ФК "Кайрат"©

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Метки:
КПЛ-2021 Лига конференций Кубок РК по футболу Кайрат ФК Гуральски Яцек Актобе ФК Астана ФК Бердыев Курбан Алматы

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