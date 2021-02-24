Футбольный клуб "Акжайык" на днях подписал ряд игроков для выступления в КПЛ-2021. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о новичках и задается вопросом: усилят ли они команду?

В последние дни в ее состав перешли российские игроки Сергей Шустиков, Сослан Такулов, Марат Бураев и Евгений Яцкий. Кроме того, из числа других иностранцев клуб пополнился белорусом Павлом Назаренко и украинцами Сергеем Литовченко и Алексеем Чичиковым.

Из всей этой компании казахстанские болельщики в деле видели лишь Такулова, который в прошлом сезоне выступал за "Шахтер" и в 16 матчах сделал один ассист.

31-летний Шустиков происходит из футбольной династии. Его дед Виктор Шустиков становился серебряным призером чемпионата Европы 1964 года в составе сборной СССР, а также является символом московского "Торпедо" 60-х, 70-х годов. Отец Шустикова Сергей, ушедший из жизни в 2016 году, также выступал за "Торпедо" и играл в 90-е в чемпионате Испании.

Сам новичок "Акжайыка" выступал за многие российские клубы, преимущественно в ФНЛ (второй по силе дивизион России). Последним клубом Шустикова был "Торпедо" (Москва).

25-летний Бураев профессиональную карьеру начинал в 2013 году в "Краснодаре", воспитанником которого и считается. В разные годы выступал в составе армянских клубов "Арцах" и "Пюник", а также играл за белорусский "Слуцк", откуда ушел по ходу сезона-2020 и до последнего момента находился в статусе свободного агента.

23-летний Яцкий - воспитанник самарского футбола. Поиграл в российских клубах из низших дивизионов. Перед переходом в "Акжайык" выступал в ФНЛ за тольяттинский "Акрон".

26-летний Назаренко действует на позиции защитника. До этого играл только на родине за "Динамо" (Минск), "Слуцк", "Городею", "Динамо-Брест" и "Белшину". Еще имеет опыт выступлений в юношеских и молодежной сборных своей страны.

Также к матчам за юношеские и молодежную сборные своей страны привлекался украинский нападающий Алексей Чичиков. 33-летний футболист в разное время выступал на родине за "Ворсклу", "Звезду" (Кропивницкий) и вторую команду "Локомотива" (Москва). Последние два сезона провел в составе "Днепра".

Что касается Литовченко, то 33-летний голкипер в текущее межсезонье находился на просмотре в "Актобе", но контракт с ним не был заключен. Украинец на родине был игроком "Волыни", "Арсенала" (Харьков), "Черноморца", "Олимпика" и ПФК "Львов", где провел последний сезон. Также в карьере новичка "Акжайыка" значились тбилисское "Динамо" и азербайджанский "Кяпаз".

Подбор новичков по меркам КПЛ выглядит весьма скромным. Пока о силе этих иностранцев заочно судить преждевременно. Хотя умозрительно можно утверждать, что "Акжайык" будет решать приземленные задачи и вероятно, что не все из вновь подписанных игроков останутся до конца сезона.

Клуб возглавляет украинский специалист Владимир Мазяр, который тренировал уральцев в 2018 году. Но тогда он покинул свой пост по ходу сезона. В этом году может увеличить свое пребывание в команде. Но это будет зависеть от результатов в чемпионате.

Фото: ФК "Акжайык"©