Выбран лучший гол чемпионата Казахстана по футболу в сентябре

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 14:43
©ФК "Актобе"

Гол полузащитника "Актобе" Руслана Камболова признан лучшим в чемпионате Казахстана по футболу по итогам сентября, передают Vesti.kz.

Результаты голосования, проводимого среди болельщиков, на своем сайте опубликовала ПФЛК. 

Так, на выбор любителей футбола было предложено десять голов, забитых в КПЛ в прошлом месяце. 

За гол Камболова, который он забил в ворота "Мактаарала", отдали голоса более поливины респондентов - 53,52 процента. 

Второе место в опросе занял гол нападающего "Тараза" и сборной Казахстана Абылайхана Жумабека, забитый в ворота "Аксу" - 22,13 процента.

В тройку лучших вошел гол еще одного форварда сборной Казахстана Артура Шушеначева, забитый им за "Кайрат" в ворота "Ордабасы" - 11,1 процента.

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 21 13 3 5 30-22 42
2 Астана 21 11 5 5 45-21 38
3 Тобол 21 11 5 5 39-27 38
4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33
5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32
6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30
7 Каспий 21 9 2 10 22-29 29
8 Атырау 21 7 7 7 24-25 28
9 Аксу Ак 21 8 2 11 24-32 26
10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25
11 Туран 21 5 9 7 20-26 24
12 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22
13 Акжайык 21 6 4 11 16-25 22
14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18

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Метки:
КПЛ Актобе ФК Мактаарал ФК ПФЛК

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