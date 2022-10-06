Выбран лучший гол чемпионата Казахстана по футболу в сентябре

Гол полузащитника "Актобе" Руслана Камболова признан лучшим в чемпионате Казахстана по футболу по итогам сентября, передают Vesti.kz.
Результаты голосования, проводимого среди болельщиков, на своем сайте опубликовала ПФЛК.
Так, на выбор любителей футбола было предложено десять голов, забитых в КПЛ в прошлом месяце.
За гол Камболова, который он забил в ворота "Мактаарала", отдали голоса более поливины респондентов - 53,52 процента.
Второе место в опросе занял гол нападающего "Тараза" и сборной Казахстана Абылайхана Жумабека, забитый в ворота "Аксу" - 22,13 процента.
В тройку лучших вошел гол еще одного форварда сборной Казахстана Артура Шушеначева, забитый им за "Кайрат" в ворота "Ордабасы" - 11,1 процента.