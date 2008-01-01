Вторые после "Кайрата". "Астана" показала худшую результативность за несколько сезонов

У ФК "Астана" зафиксирована худшая результативность с 2012 года. В расчет вошли голы, забитые в разных розыгрышах КПЛ после 22 туров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В сезоне-2020 чемпионат Казахстана из-за пандемии прошел по укороченной программе - всего 22 тура вместо 33-х. "Астана" забила 32 гола. Это худший результат по итогам данного количества матчей за восемь лет - в 2012-м столичный клуб оформил 28 взятий ворот.



Самый результативный показатель сложился в сезоне-2017 - 47 голов. В 2018 году "Астана" после 22-х туров забила 46 мячей. Чуть меньше голов было в 2009, дебютном для клуба году - 44. В 2019 команда забила 41 мяч, а в 2015 - 40.



По итогам нынешнего сезона лучшими бомбардирами стали Рунар Мар Сигурьонссон и Пиерос Сотириу. Исландец и киприот забили по шесть мячей. Алексей Щеткин и лучший бомбардир КПЛ-2019 Марин Томасов имеют на своем счету по четыре мяча.



При этом в КПЛ-2020 у "Астаны" далеко не худший результат по забитым голам - второй после "Кайрата". Алматинцы забили 48 мячей.



Напомним, "Астана" после шести чемпионств подряд впервые в своей истории завоевала бронзовые награды премьер-лиги. Столичный клуб набрал 36 баллов и отстал от "Кайрата" на девять очков, а от "Тобола" - на два. Последним трофеем "Астаны" стал Суперкубок Казахстана, который был завоеван в преддверии сезона-2020.