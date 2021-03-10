Бывший полузащитник "Милана" и ЦСКА Кейсуке Хонда не входил в список приоритетных трансферных целей для "Кайрата". Об этом сообщает телеграм-канал "Гол емес".

Отмечается, что игровая форма 34-летнего футболиста не соответствовала его высоким финансовым запросам.

Игрок рассматривает вариант продолжения карьеры в азербайджанском "Нефтчи". Последним его клубом был "Портимоненсе", за который он не сыграл ни одного матча из-за споров о трансферном статусе.

Хонда в период с 2010 по 2013 год выступал в московском ЦСКА, в составе которого стал победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка России. После перебрался в "Милан", где отыграл три сезона, завоевав Суперкубок Италии.