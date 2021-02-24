Вскрылись некоторые детали по допуску болельщиков на матчи чемпионата Казахстана по футболу

Решение о допуске болельщиков на матчи чемпионата Казахстана по футболу будет принимать не Минздрав или Межведомственная комиссия, а власти на местах, то есть акиматы. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

"Как я понимаю, если определенный регион находится в "зеленой" зоне, то может самостоятельно решать, пускать болельщиков или нет, и при каких условиях и в каком количестве, если да.

КФФ и ПФЛК уже разослали запросы по регионам, ждут ответов. Надеются, что дадут разрешение хотя бы на частичную заполняемость арен. По сути, это теперь напрямую зависит и от самих болельщиков: от ваших запросов в соцсетях и будет зависеть, посчитает ваш акимат посещение футбола важным для региона событием или нет", - написал он.

Также отмечается, что при благоприятном стечении обстоятельств первые зрители, возможно, будут допущены на матчи Суперкубка в Туркестане. Опять же все зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.

Напомним, что в полуфинальных играх Суперкубка встретятся "Шахтер" - "Астана" (2 марта) и "Тобол" - "Кайрат" (3 марта). Матч за третье место состоится 5 марта, а финал - 6 числа.