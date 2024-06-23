Вскрылась главная интрига 12-го тура КПЛ

Сегодня, 23 июня, четырьмя матчами закроется 12-й тур чемпионата Казахстана по футболу. Телеграм-канал Серый CARDINAL нашел главную интригу в оставшихся играх, передают Vesti.kz.

Прямая трансляция матчей "Тобола", "Ордабасы", "Актобе" и "Елимая" в КПЛ

"В 12-м туре нет центральных матчей. Если, конечно, таковым не назвать "Атырау" - "Тобол". Да и то во многом из-за их громкого противостояния в Кубке РК. Сомнений в победе "Актобе" над "Шахтером" по большому счету нет. Актюбинцы играют дома и не могут позволить себе осечки.

А вот "Елимаю" придется значительно сложнее. Семейчане после вылета из Кубка Казахстана эмоционально выхолощены, проводят игру в гостях, что предполагает их проблемы с настроем на непростого соперника. Непростого в том плане, что "Туран", наверняка, не станет форсировать события, будет ждать своего шанса и предложить гостям изматывающий футбол. Плюс "Елимай" потерял ведущего защитника Сорокина, что явно не усилило их оборону. Прибавьте сюда усталость после игр с "Актобе", перелет, жару и шансы туркестанцев уже не кажутся призрачными.

Другой клуб с юга Казахстана "Ордабасы" вряд ли испытает проблемы с "Женисом". Если исходить из их задач по защите чемпионского титула, в Караганде они обязаны выигрывать", - пишет источник.