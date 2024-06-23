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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вскрылась главная интрига 12-го тура КПЛ

Вскрылась главная интрига 12-го тура КПЛ
©instagram.com/fc_elimai

Сегодня, 23 июня, четырьмя матчами закроется 12-й тур чемпионата Казахстана по футболу. Телеграм-канал Серый CARDINAL нашел главную интригу в оставшихся играх, передают Vesti.kz.

Прямая трансляция матчей "Тобола", "Ордабасы", "Актобе" и "Елимая" в КПЛ

"В 12-м туре нет центральных матчей. Если, конечно, таковым не назвать "Атырау" - "Тобол". Да и то во многом из-за их громкого противостояния в Кубке РК. Сомнений в победе "Актобе" над "Шахтером" по большому счету нет. Актюбинцы играют дома и не могут позволить себе осечки.

А вот "Елимаю" придется значительно сложнее. Семейчане после вылета из Кубка Казахстана эмоционально выхолощены, проводят игру в гостях, что предполагает их проблемы с настроем на непростого соперника. Непростого в том плане, что "Туран", наверняка, не станет форсировать события, будет ждать своего шанса и предложить гостям изматывающий футбол. Плюс "Елимай" потерял ведущего защитника Сорокина, что явно не усилило их оборону. Прибавьте сюда усталость после игр с "Актобе", перелет, жару и шансы туркестанцев уже не кажутся призрачными.

Другой клуб с юга Казахстана "Ордабасы" вряд ли испытает проблемы с "Женисом". Если исходить из их задач по защите чемпионского титула, в Караганде они обязаны выигрывать", - пишет источник.

Ранее в других матчах 12-го тура "Жетысу" уступил "Кайсару" (1:2), "Кызыл-Жар" проиграл "Астане" (0:1).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 10 5 4 1 17-8 19
2 Ордабасы 10 5 4 1 15-6 19
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 10 4 5 1 13-11 17
5 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
6 Кайсар 11 4 4 3 10-12 16
7 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
8 Астана 11 4 3 4 11-8 15
9 Жетысу 11 4 3 4 11-13 15
10 Кызылжар 11 2 4 5 10-10 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 11 2 2 7 6-18 8
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
КПЛ Футбол Атырау ФК Тобол ФК Казахстан Женис ФК Ордабасы ФК Актобе ФК Шахтер ФК Туран ФК Елимай ФК

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