"Астана" прервала неудачную серию в КПЛ

"Астана" в матче 12-го тура КПЛ-2024 обыграла на выезде "Кызыл-Жар", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Петропавловске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на счету Эльхана Астанова, который отличился с пенальти на 70-й минуте.

Для столичного клуба это первая победа в последних пяти матчах чемпионата Казахстана. Ранее "Астана" сыграла вничью с "Актобе" и "Кайсаром" (оба раза счет 1:1) и уступила "Атырау" и "Ордабасы" (дважды 0:1).

"Астана" набрала 15 очков и занимает восьмое место в таблице КПЛ. У "Кызыл-Жара" десять баллов и десятая строчка.