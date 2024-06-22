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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Драмой с незабитым пенальти и удалением обернулся матч КПЛ-2024

Драмой с незабитым пенальти и удалением обернулся матч КПЛ-2024
©ФК "Жетысу"

Талдыкорганский "Жетысу" и кызылординский "Кайсар" встретились в матче 12-го тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Талдыкоргане завершилась победой гостей со счетом 2:1. Первыми вышли вперед игроки "Кайсара": на второй минуте гол забил Валерий Громыко.

На 21-й минуте Серикжан Мужиков сравнял счет, он же, на 32-й минуте не забив пенальти, упустил возможность вывести "Жетысу" вперед.

Победу гостям на 67-й минуте принес Руслан Юденков. Более того хозяева поля на 90-й минуте остались в меньшинстве после удаления Мужикова.

У "Кайсара" 16 очков и шестая строчка в турнирной таблице КПЛ. "Жетысу" набрал 15 очков и занимает девятое место.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 10 5 4 1 17-8 19
2 Ордабасы 10 5 4 1 15-6 19
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 10 4 5 1 13-11 17
5 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
6 Кайсар 11 4 4 3 10-12 16
7 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
8 Астана 11 4 3 4 11-8 15
9 Жетысу 11 4 3 4 11-13 15
10 Кызылжар 11 2 4 5 10-10 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 11 2 2 7 6-18 8
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Кайсар ФК Жетысу ФК КПЛ

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