Драмой с незабитым пенальти и удалением обернулся матч КПЛ-2024

Талдыкорганский "Жетысу" и кызылординский "Кайсар" встретились в матче 12-го тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Талдыкоргане завершилась победой гостей со счетом 2:1. Первыми вышли вперед игроки "Кайсара": на второй минуте гол забил Валерий Громыко.

На 21-й минуте Серикжан Мужиков сравнял счет, он же, на 32-й минуте не забив пенальти, упустил возможность вывести "Жетысу" вперед.

Победу гостям на 67-й минуте принес Руслан Юденков. Более того хозяева поля на 90-й минуте остались в меньшинстве после удаления Мужикова.

У "Кайсара" 16 очков и шестая строчка в турнирной таблице КПЛ. "Жетысу" набрал 15 очков и занимает девятое место.