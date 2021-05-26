Все идет к тому, что "Кайрат" в скором времени возглавит 68-летний Курбан Бердыев. Об этом сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

"Еще один источник из клуба, лично знакомый с Бердыевым более 30 лет, подтвердил, что вскоре Курбан Бекиевич станет следующим главным тренером "Кайрата", - говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что 33-летний Алексей Шпилевский близок к уходу с поста главного тренера "желто-черных", поскольку действующие чемпионы страны неудачно стартовали в нынешнем сезоне КПЛ, одержав лишь пять побед в 13 турах.

При этом Бердыев был замечен в компании руководителей алматинского клуба на центральном матче 13-го тура "Астана" - "Кайрат" (1:1), в котором южанам не удалось сократить отставание от северян, идущих на первом месте с 12-очковым отрывом. Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

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