Вратарь сборной Казахстана и участника еврокубков готов вернуться в родной клуб

Голкипер костанайского "Тобола" Игорь Шацкий может покинуть команду, сообщает корреспондент Vesti.kz. 31-летний футболист потерял место в основном составе своего клуба по ходу КПЛ-2020.

Первым номером "Тобола" стал 39-летний Александр Мокин, признанный одним из лучших вратарей минувшего сезона. Шацкий не получил шанса даже в заключительной игре КПЛ против "Шахтера". По итогам сезона клуб из Костаная вернулся в еврокубки и в будущем году представит Казахстан в новом турнире УЕФА - Лиге конференций.

В ближайшее время Шацкий может перейти в стан карагандинского клуба. "Шахтер" в середине текущего года вернул в команду многолетнего тренера по вратарям Валерия Ситало, с которым долгое время работал Шацкий. Опытный вратарь покидал родную команду во многом из-за Ситало, с которым сначала не продлили контракт.

За "Шахтер" Шацкий выступал с 2008 года. Долгое время защищал цвета молодежных команд "горняков", а также "Шахтер-Булата" из Темиртау. В период с 2015 по 2019 годы провел за основную команду "Шахтера" свыше ста матчей, был капитаном команды. За сборную Казахстана провел единственный матч в 2019 году. Также Михал Билек неоднократно вызывал голкипера по ходу отборочного турнира ЧЕ-2020 и Лиги наций-2020.