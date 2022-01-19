Вратарь сборной Казахстана попрощался с "Кайратом"

©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 13:46

Голкипер сборной Казахстана по футболу Стас Покатилов официально попрощался с "Кайратом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Спасибо за все, "Кайрат", отдельная благодарность Кайрату Боранбаеву, вы многое для меня сделали, удачи и новых достижений!" - написал он в своем Instagram.

Напомним, Покатилов выступал за "Кайрат" с 2016 года. Экс-вратарь "Акжайыка", "Шахтера", "Актобе" и "Ростова" становился чемпионом Казахстана в составе алматинского клуба, а также побеждал в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее отмечалось, что он находится на просмотре в другом клубе КПЛ.

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