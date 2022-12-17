Вратарь сборной Казахстана отказал российскому клубу

Голкипер сборной Казахстана и карагандинского "Шахтера" Игорь Шацкий получил предложение от российской "Родины", сообщает Metaratings.ru. Клуб первой лиги был заинтересован в переходе опытного вратаря, однако 33-летний футболист отказался от трансфера.

Ранее Щацкий был признан лучшим вратарем 2022 года в Казахстане по итогам голосования главных тренеров и капитанов команд. В чемпионате страны Шацкий сыграл 21 матч, в пяти из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Также вратарь отыграл за сборную Казахстана во всех матчах квалификации Лиги наций и помог команде занять первое место в группе, а также пробиться в дивизион В.

По количеству сэйвов, совершенных на турнире, он занял второе место среди всех европейских вратарей, уступив только итальянцу Джанлуиджи Доннарумме.

Добавим, что "Родина" занимает 12-е место в таблице, набрав 22 очка в 20 матчах.