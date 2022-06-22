Вратарь сборной Казахстана остался без клуба

©instagram.com/almat_bekbayev/
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 14:36

Казахстанский голкипер Алмат Бекбаев объявил об уходе из "Махтаарала", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Друзья, с сегодняшнего дня я больше не являюсь игроком "Махтаарала"! Это был короткий, неудачный опыт, который имеет место быть! Спасибо всем", - написал футболист в своем Instagram.

Бекбаев присоседился к "Махтааралу" в начале текущего сезона.

В КПЛ-2022 он провел три матча.

Ранее 37-летний бывший вратарь сборной Казахстана выступал за "Ордабасы", "Кайсар", "Акжайык", "Ордабасы", "Актобе", "Иртыш", "Жетысу" и "Кызыл-Жар". Кроме того, он защищал цвета "Андижана" (Узбекистан).

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Метки:
Махтаарал ФК КПЛ Сборная РК по футболу

Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:36
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