Вратарь сборной Казахстана определился с клубом на новый сезон

Вратарь сборной Казахстана по футболу Мухамеджан Сейсен продлил контракт с "Таразом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы рады сообщить вам новость о том, что воспитанник жамбылской школы футбола - вратарь Мухаммеджан Сейсен продлил контракт с ФК "Тараз" и продолжит свое выступление за наш клуб", - информирует пресс-служба клуба.

Сейсен является воспитанником жамбылского футбола. Он выступает за основную команду "Тараза" с 2018 года.

Всего за "Тараз" сыграл 63 матча, в которых пропустил 81 мяч. На его счету также 21 матч, в которых он сохранил ворота сухими.