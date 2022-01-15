Вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов хочет вернуться в "Ростов", который выступает в РПЛ, сообщает Meta-ratings.kz.

Игрок хочет поработать с экс-тренером "Рубина" Виталием Кафановым, с которым хорошо знаком по сотрудничеству в том же "Ростове" и сборной Казахстана.

Последние шесть сезонов Покатилов провел в составе "Кайрата", а причиной ухода из алматинского клуба стало понижение заработной платы.

Интерес к вратарю проявляет "Актобе", за который воспитанник уральского футбола выступал в 2015 году, а затем перебрался в "Кайрат".