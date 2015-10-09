Вратарь сборной Казахстана близок к возвращению в КПЛ из европейского клуба

Вратарь молодежной сборной Казахстана по футболу Дулат Талыспаев ближайшим летом может вернуться на родину и подписать контракт с одним из клубов казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

У Талыспаева завершается контракт с датским клубом "Кеге". В европейском клубе он не получает постоянной игровой практики - он не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне в первом датском дивизионе.

Ещё в прошлом сезоне голкипером интересовался "Елимай", в этом году к вратарю также, наверняка, проявят интерес клубы КПЛ. Не исключено и возвращение в "Атырау", где ранее выступал Дулат. К тому же там работает тренер молодежной сборной Казахстана Владимир Чебурин, который хорошо знаком с вратарем.

Напомним, Талыспаев перешел в "Кеге" из "Атырау" в начале 2024 года. Переход стал возможным благодаря сотрудничеству "Кеге" с западно-казахстанским клубом.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!