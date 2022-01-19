Полузащитник молодежной сборной Казахстана по футболу Дмитрий Бачек и основной вратарь национальной команды Стас Покатилов проходят просмотр в "Актобе", сообщает пресс-служба клуба.

29-летний Покатилов выступал за "красно-белых" в период 2015-2016 годов, после чего перешел в "Кайрат".

21-летний Бачек является воспитанником карагандинского футбола. Также какое-то время играл за испанские команды "Побленсе" и "Антекера".

"Актобе" приступил к учебно-тренировочным сборам в Турции 13 января. В КПЛ-2021 команда заняла шестое место.