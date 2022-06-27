Вратарь европейской сборной пытается договориться с клубом КПЛ

Голкипер сборной Азербайджана Эмиль Балаев пытается договориться с "Тураном" о расторжении контракта, сообщает Azerisport.com.

Как отмечает источник 28-летний вратарь собирается вернуться в чемпионат Азербайджана, где должен подписать соглашение с "Сабаилом". Но для этого Балаев должен договориться со своим нынешним клубом. "Туран" уже анонсировал, что оптимизирует свои расходы, сделав ставку на местных молодых игроков.

Учитывая, что Балаев является одним из высокооплачиваемых игроков команды, именно он этим летом должен покинуть команду.

Ранее сообщалось, что стороны по обоюдному согласию расторгли контракт, который был подписан на 1,5 года. На его счету два матча в КПЛ-2022.

Напомним, Балаев в Казахстане также выступал за "Тобол" в 2019 году.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 7 3 4 29-16 24 2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24 3 Актобе 13 7 2 4 17-15 23 4 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 5 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 6 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Туран 12 3 6 3 9-10 15 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Махтаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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