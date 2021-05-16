Сухая серия 33-летнего вратаря "Астаны" Дмитрия Непогодова составляет 500 минут, сообщает KazFootball.kz.

Последний раз вратарь столичной команды пропускал 18 апреля 2021 года после удара защитника "Кызыл-Жара" Алибека Касыма. Дмитрий Непогодов в нынешнем сезоне отыграл шестой матч на "ноль".

Действующие вратарские "сухие" серии:

1. Дмитрий Непогодов ("Астана") - 500 минут.

2. Андрей Пасеченко ("Туран") - 281.

3. Егор Цуприков ("Шахтер"/"Тобол") - 196.

4. Джурахон Бабаханов ("Тараз") - 112.

5-6. Сергей Литовченко ("Акжайык") - 101.

5-6. Алмат Бекбаев ("Жетысу"/"Кызыл-Жар") - 101.

7. Илья Караваев ("Акжайык") - 96.

8-9. Мирослав Лобанцев ("Кызыл-Жар") - 90.

8-9. Арам Айрапетян ("Атырау") - 90.

Рекорд чемпионатов Казахстана принадлежит вратарю "Кайрата" Сергею Бойченко, который в 2005-2006 годах не пропускал на протяжении 921 минуты.

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