Впервые на всех матчах тура КПЛ-2021 присутствовали зрители

Впервые на всех матчах тура Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу присутствовали зрители. Так, игры 14-го тура посетили 11 400 человек, что в среднем составляет по 1 628 человек на матч, сообщает KazFootball.kz.

Самым посещаемым матчем стала игра в Алматы "Кайрат" - "Кайсар" (1:0), на которой присутствовало 4 000 зрителей. Наименее посещаемой оказалась игра "Тобол" - "Актобе", прошедшая на "Тобыл Арене". Ее посетило 900 зрителей.

Посещаемость матчей 14-го тура КПЛ:

1. "Кайрат" - "Кайсар" (1:0) - 4 000 зрителей.

2. "Ордабасы" - "Шахтер" (0:0) - 1 500 зрителей.

3. "Туран" - "Жетысу" (0:2) - 1 400 зрителей.

4. "Каспий" - "Астана" (2:2) - 1 300 зрителей.

5. "Атырау" - "Акжайык" (2:0) - 1 200 зрителей.

6. "Кызыл-Жар" - "Тараз" (2:2) - 1 100 зрителей.

7. "Тобол" - "Актобе" (2:1) - 900 зрителей.



Стоит учитывать, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, во всех городах действует ограничение по количеству зрителей на стадионе.

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