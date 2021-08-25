"Возвращение легенды". В России отреагировали на назначение Бердыева главным тренером "Кайрата"

"Спорт День за Днем" прокомментировал приход Курбана Бердыева на тренерский мостик "Кайрата", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Российский ресурс сопроводил его назначение заголовком: "Возвращение легенды: главным тренером "Кайрата" стал Курбан Бердыев".

"Помогать Бердыеву будет Дмитрий Кириченко, ранее работавший на должности тренера в "Уфе". До назначения Бердыев работал на должности советника председателя наблюдательного совета "Кайрата".

Бердыев ранее уже возглавлял алматинский клуб - с 1991 по 1993 год и с 1994 по 1995 год. Тренерская карьера же началась с джамбульского "Химика". Бердыев также работал в командах Турции и Туркмении. С 2000-го свою деятельность в должности главного тренера продолжил сначала в смоленском "Кристалле", а затем в казанском "Рубине". В 2014-м был наставником "Ростова", а в 2017-м снова вернулся в "Рубин", - говорится в тексте.

Напомним, что контракт Бердыева рассчитан до конца года с возможностью пролонгации на два года.

"Кайрат" официально объявил о назначении Бердыева главным тренером

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!