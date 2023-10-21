Возвращение в еврокубки? "Кайрат" одержал победу и гарантировал себе место в топ-4

"Кайрат" обыграл павлодарский "Аксу" в матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Игра, прошедшая в Алматы, завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 4:1, передают Vesti.kz.

Еще в первом тайме "Кайрат" добился комфортного преимущества благодаря голам Жоао Пауло (9') и Артура Шушеначева (40'). Во втором тайме свои фамилии на табло зажгли Дмитрий Сергеев (75') и Ян Труфанов (90'). В самой концовке поединка гол престижа забил 17-летний дебютант павлодарцев Ильяс Абиль.

После этой победы в активе алматинского клуба набралось 43 балла, и за тур до финиша чемпионата они обеспечили себе четвертое место в таблице. Теперь "Кайрат" может вернуться в еврокубки, но при условии, что в финале Кубка Казахстана, который пройдет 4 ноября, "Ордабасы" обыграет "Тобол".

Что касается "Аксу", то у команды осталось 18 очков. Павлодарцы уже вылетели из высшего дивизиона досрочно.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 24 17 4 3 45-19 55 2 Астана 25 16 4 5 35-23 52 3 Актобе 24 13 9 2 41-20 48 4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43 5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39 6 Атырау 24 8 9 7 24-26 33 7 Тобол 25 8 7 10 26-33 31 8 Кайсар 24 8 6 10 29-30 30 9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28 10 Шахтер 24 7 7 10 29-32 28 11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28 12 Окжетпес 24 7 4 13 24-35 25 13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18 14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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