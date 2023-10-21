Возвращение в еврокубки? "Кайрат" одержал победу и гарантировал себе место в топ-4

"Кайрат" обыграл павлодарский "Аксу" в матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Игра, прошедшая в Алматы, завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 4:1, передают Vesti.kz.
Еще в первом тайме "Кайрат" добился комфортного преимущества благодаря голам Жоао Пауло (9') и Артура Шушеначева (40'). Во втором тайме свои фамилии на табло зажгли Дмитрий Сергеев (75') и Ян Труфанов (90'). В самой концовке поединка гол престижа забил 17-летний дебютант павлодарцев Ильяс Абиль.
После этой победы в активе алматинского клуба набралось 43 балла, и за тур до финиша чемпионата они обеспечили себе четвертое место в таблице. Теперь "Кайрат" может вернуться в еврокубки, но при условии, что в финале Кубка Казахстана, который пройдет 4 ноября, "Ордабасы" обыграет "Тобол".
Что касается "Аксу", то у команды осталось 18 очков. Павлодарцы уже вылетели из высшего дивизиона досрочно.
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