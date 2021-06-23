Возрождение или разовый эффект? Как капитан "Кайсара" после долгого простоя уничтожил "Каспий"

Лидер "Кайсара" Думан Нарзилдаев в 16-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу против "Каспия" принял активное участие в победе своего клуба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о его игре и называет факторы успеха.

Нарзилдаев перед удачным выездом в Актау долго запрягал, как, впрочем, и весь "Кайсар". Конечно, по одной игре судить глобально об успехе преждевременно, но некоторые составляющие обрисовать стоит.

Изначально "Кайсар" не рассматривался в качестве фаворита встречи. "Каспий" на протяжении сезона в домашних матчах исправно ставил подножки всем без исключения фаворитам чемпионата. Это отразилось в первых поражениях "Тараза" (1:0) и "Тобола" (2:1), а также в ничейных результатах с "Кайратом" (1:1) и "Астаной" (2:2). То есть такого поворота в турнирном пути актаусцев, в виде поражения от худшей команды КПЛ-2021, никто не ждал.

Роль Нарзилдаева в этом успехе существенна. Во-первых, на 85-й минуте он забил четвертый мяч в ворота хозяев, чем окончательно убил интригу. Актаусцы потом отквитали два гола, но это уже не имело никакого значения.

Отдельно стоит сказать о голевой атаке с его участием. Капитан "Кайсара" умело воспользовался оперативным простором. Дотащив мяч до штрафной хозяев, на исполнение пробил в дальний угол - эстетично и эффективно.

Во-вторых, по игре 27-летний полузащитник почти идеально справился со своими функциями. По версии InStat, он с индексом 267 вошел в тройку лучших игроков матча. На счету Нарзилдаева 80 процентов точных передач, что для игрока созидательного плана очень важно. Борьба за центр поля выигрывается в том числе и за счет таких показателей.

Вообще, судя по этому индексу, Нарзилдаев становился лучшим игроком матча с "Шахтером" (281). Эта игра завершилась вничью - 1:1. Также он входил в тройку лучших в играх с "Жетысу" (240), где "Кайсар" уступил 0:2, и с "Тураном" (243). В этом матче кызылординцы поделили с соперником очки - 1:1. Кроме того, Нарзилдаев во встрече с "Тоболом" (0:1) показал индекс 252, попав таким образом в пятерку лучших игроков поединка. Были у него и откровенно провальные игры, как, например, с "Атырау" (1:1). Там его индекс составил 176.

Отходя от измеряемых величин, стоит напомнить, что и по органике игры важно, как действует футболист. По всей видимости, после прихода на тренерский мостик Владимира Никитенко в "Кайсаре" началось оздоровление. Правда, судить об этом можно будет после гораздо продолжительного временного отрезка. 23 июня кызылординцы будут проэкзаменованы "Тоболом", а 28-го сыграют с "Атырау". Эти матчи дадут ответы на многие вопросы.

Сейчас "Кайсар" занимает предпоследнюю строчку. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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