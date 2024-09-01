Возглавит "Актобе"? Адиев собрался в Казахстан после ухода из "Ахмата"

Известный российский тренер Магомед Адиев отправится в Казахстан после ухода из "Ахмата". Специалиста ждут рабочие встречи, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-Ratings.kz.

Грозненский клуб объявил об уходе экс-тренера сборной Казахстана сегодня. Теперь, по информации источника, Адиев отправится в Казахстан, где у него запланированы рабочие встречи.

Совпадение или нет, но сегодня о тренерской отставке также объявили в "Актобе". Клуб покинул россиянин Дмитрий Парфенов.

Отметим, что разговоры о возможном назначении Адиева в "Актобе" были еще в первой половине 2024 года.