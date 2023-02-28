Воспитанник "Зенита" продолжит карьеру в "Кайрате"

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Сегодня 20:24
©ФК "Зенит"

Воспитанник "Зенита" Дмитрий Сергеев продолжит карьеру в "Кайрате", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

Сергеев выступает на позиции защитника, но может сыграть и в центре поля.

Новичок "Кайрата" родился 3 апреля 2000 года и прошел обучение в "Газпром"-Академии. Он дебютировал в официальном матче за молодежный состав "Зенита" в 2017 году, а в 2018-м сыграл в своей первой встрече в ФНЛ за "Зенит"-2.

21 мая 2021 года полузащитник дебютировал за основу "сине-бело-голубых" в РПЛ в матче 30-го тура против "Нижнего Новгорода".

В прошлом сезоне-2021/22 Дмитрий играл за "Балтику", находясь в команде на правах аренды, и провел восемь матчей в ФНЛ. В текущем сезоне-2022/23 второй лиги он уже сыграл 17 матчей за "Зенит"-2 и забил один гол.

По данным Transfermarkt, стоимость Сергеева оценивается в 175 тысяч евро.

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Метки:
Кайрат ФК Зенит КПЛ Межсезонье в КПЛ

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