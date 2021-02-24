Российский футболист Олег Мурачев подписал контракт с "Кызыл-Жар СК". Об этом сообщает пресс-служба петропавловского клуба.

26-летний защитник является воспитанником московского "Локомотива". На родине играл за "Спартак-Нальчик", "Тюмень", "Волгарь", "Урожай". Последним его клубом был белорусский "Неман", в расположении которого он находился с 2019 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 100 тысяч евро.

Напомним, что "Кызыл-Жар СК" завершил сезон 2020 года на девятом месте в КПЛ. В межсезонье клуб по семейным обстоятельствам покинул главный тренер Вячеслав Руснак. Молдаванина сменил казахстанский специалист Андрей Карпович.