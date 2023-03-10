Воспитанник "Локомотива" принес "Кызыл-Жару" вторую победу подряд

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Сегодня 19:57
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Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 2

Кызылжар - Мактаарал 1:0

Голы:

Чиканчи (Веселинович), 24 (1:0)
Турнирная таблица →

Петропавловский "Кызыл-Жар" обыграл "Мактаарал" из Атакента во втором туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Не самая зрелищная встреча тура прошла в Павлодаре и завершилась со счетом 1:0. Решающий гол на 24-й минуте забил воспитанник московского "Локомотива" Максим Чиканчи.

Этим самым петропавловцы набрали шесть очков и вышли на промежуточное пятое место в турнирной таблице. "Мактаарал" потерпел второе поражение подряд и расположился на десятой строчке из 14.

В следующем туре, 15 марта, "Мактаарал" дома примет "Атырау", а "Кызыл-Жар" на выезде встретится с "Окжетпесом".

Напомним результаты других игр второго тура: "Жетысу" - "Астана" (0:2), "Шахтер" - "Ордабасы" (1:4), "Актобе" - "Окжетпес" (5:1), "Аксу" - "Кайрат" (1:3), "Каспий" - "Тобол" (0:1), "Атырау" - "Кайсар" (2:1).

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Метки:
Кызыл-Жар СК Мактаарал ФК

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