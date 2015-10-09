Воспитанник "Бетиса" и переход в "Интер": что пишут о новичке "Актобе"

Международный журналист Александр Троицкий высказался о переходе игрока с опытом игры в Ла Лиге и аргентинской молодёжке в "Актобе", передают Vesti.kz.

Воспитанник испанского "Бетиса"

Аугустин Пасторизе (он же Пибе). 29-летний испано-аргентинский вингер.

Футболист переехал в Испанию ещё в детстве. Так что аргентинцем его можно назвать лишь формально. Является воспитанником испанского "Бетиса". Играл за молодёжные команды клуба, даже успел дебютировать за основу. Был вызван в юниорскую сборную Аргентины, дебютировал. Такой вот продуктивный 2014-й год. Лучший в карьере.

Низшие лиги Испании и переход в финский "Интер"

Последующие 6 лет — низшие лиги чемпионата Испании, о которых рассказывать особо смысла не имеет, думаю. Для большинства из нас даже названия клубов мало что значат. Наверное, только уточню, что он дважды выиграл Кубок федерации, который проводится среди так называемых "малых" клубов — команд из низших лиг.

Потому переход футболиста в финский "Интер" в 2021 году считается реальным достижением. Однако основным игроком он не стал. Игровое время почти не получал. По окончании сезона вернулся в Испанию в клуб четвертой лиги "Арентейро". И отсюда можно вести отчёт роста карьеры.

Рост карьеры в Испании

С "Арентейро" он выиграл свой второй Кубок федерации, но главное — помог команде получить повышение в классе. Клуб вышел в третий по силе дивизион чемпионата Испании. Ещё год, и на Пибе положил глаз "Культурал Леонеса". В этой команде футболист чужим также не стал, команда выиграла лигу и пробилась в Сегунду. Так что сезон-2025/2026 Пасториза начинал во второй по силе лиге Испании, что, безусловно, очень круто. Конечно, команда с неба звёзд не хватает, но тусуется в середине турнирной таблицы. Основная задача сейчас — закрепиться в лиге.

Что касается Пибе, то он с радостью рассказывал о своём переходе в "Культурал Леонеса". Говорил, что любит играть в атаку, но готов и отрабатывать в обороне, работать без мяча, лишь бы на пользу команде.

Что значит для него переход в "Актобе"

В Испании Сегунда — потолок для Пибе. Рассчитывать, что "Культурал" получит повышение в классе в борьбе с такими бобрами как "Депортиво", "Альмерия", "Лас-Пальмас", "Кордоба", "Малага" или "Расинг" — мягко говоря, наивно. Ждать предложения от серьёзных клубов — наивно ещё больше. "Актобе" — очевидный шанс для развития карьеры. У клуба серьезные цели на сезон, а значит, футболист может записать на свой счёт трофей и наконец-таки дебютировать в еврокубках, ведь в финском "Интере", который играл в Лиге конференций, его держали на скамейке, - пишет он в своём телеграм-канале.

